Çanakkale'de Antep fıstığı hasat şenliği

Çanakkale'de Antep fıstığının üretim merkezi olan Ayvacık ilçesinde her yıl artan üretim sonrasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen hasat şenliğinin 3'üncüsü Şapköy'de düzenlendi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı şenlik programı, Antep fıstığının ağacından hasat edilmesi ile başladı.

Ardından köyde yapımı tamamlanan Şapköy Antep Fıstığı Üretim ve Paketleme Tesisi ile köy meydanında üreticiler tarafından yetiştirilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

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Şenlikte konuşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Bölgede bu yıl yaklaşık 7 bin civarında menengiç ağacına 21 bin göz aşılama yapıldı. Bunlar Antep fıstığı ağacı olarak ürün verecek. Bunu her yıl arttırarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Sadece Şapköy'de değil komşu köylerde de menengiç ağaçlarının aşılanmasıyla ciddi bir Antep fıstığı üretim kapasitesine ulaşıldığını kaydeden Vali Toraman, "Daha da artırabilecek potansiyelimiz var. Bu ürün belli bir miktara ulaşınca vatandaşlarımızın talebi üzerine tesis yaparak hizmete sunmuş bulunuyoruz. Bu projemize de Güney Marmara Kalkınma Ajansı büyük bir finansal destek sağladı. İl Özel İdaremiz finansal destek sağlayarak bu tesisin yapılmasını ve bugün hizmete sunulmasını hazır hale getirdi" diye konuştu.