Çanakkale'de 50 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı

Çanakkale'de buğday tarlasında yangın: 50 dönümlük alan zarar gördü
Çanakkale Gelibolu'da ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
Kavaklıtepe mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi.
HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ
Bir helikopter, Gelibolu itfaiyesi ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın kısa süre sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.
YANGINDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN BİÇERDÖVER DEVRİLDİ
AA'nın haberine göre yangında 50 dönümlük buğday tarlasında zarar oluştu Tarlada biçme işlemi yaparken yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalışan bir kişinin kullandığı biçerdöver devrildi.
Olay yerine gelen Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yetkililerden bilgi aldı.