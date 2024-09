Can Sarıçoban'da 'Decennium' serisi

Ünlü sanatçı Can Sarıçoban, on yıllık sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren “Decennium” serisiyle Gama Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Sergide Sarıçoban’ın klasik fotoğrafçılık kurallarından post modern yapı bozumuna kadar uzanan geniş yelpazedeki eserleri yer alıyor. Sanatçı, on yıllık kariyerinin bu retrospektif niteliğindeki serisinde, teknik ve üslup açısından büyük çeşitlilik gösterse de aynı yaratıcı özü ve estetik ideali korumayı başardığı eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi sunuyor.

“Decennium”, Sarıçoban’ın kariyerinde farklı dönemlerden izler taşıyan çalışmalarını bir araya getiriyor. Eserler, sanatçının estetik evriminin izlerini sunarken, izleyicilere hem görsel hem de düşünsel bir yolculuk yaşatıyor. Sergi boyunca, Sarıçoban’ın deneysel çalışmaları, klasik fotoğrafçılık ile yenilikçi karma teknikler arasında dengeli bir bütünlük sağlıyor.

Can Sarıçoban’ın "Decennium" serisi, 12 Ekim’e kadar Gama Gallery’de ziyaret edilebilecek.