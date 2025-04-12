Can Öncü, Hollanda'da 3. oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 3. sırayı aldı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağında mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 3. sırada tamamladı.
Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki tamamlandı.
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, pole pozisyonundan başladığı yarışı 3. sırada bitirdi.
Damalı bayrağı, Hollandalı Bo Bendsneyder ilk, İtalyan Stefano Manzi ise 2. sırada geçti.
Hollanda etabının ikinci yarışı yarın yapılacak.