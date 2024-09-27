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        Haberler Spor Basketbol STBL Can Korkmaz yeniden Galatasaray'da! - Basketbol Haberleri

        Can Korkmaz yeniden Galatasaray'da!

        Basketbolda yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray, kadrosuna takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Can Korkmaz'ı renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:58
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        Can Korkmaz yeniden Galatasaray'da!
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Darüşşafaka forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu, Galatasaray'a geri döndü.

        Can Korkmaz, 2012-2013, 2016-2017 ve 2018-2020 dönemlerinde forma giydiği Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayacak.

        Tecrübeli basketbolcu, kariyerinde Pertevniyal, Darüşşafaka, Trabzonspor, Uşak Sportif, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Karşıyaka formalarını giydi.

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