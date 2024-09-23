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        Haberler Gündem Güncel Çameli'nde çevre farkındalığı etkinliği | Son dakika haberleri

        Çameli'nde çevre farkındalığı kapsamında gönüllüler temizlik yaptı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde çevre bilincini artırmak ve doğayı korumak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler tarafından çevre temizliği yapıldı. Temizlik çalışmasının ardından muhtarlar ve gönüllüler, tüm vatandaşlara "Yol kenarına çöp atmayalım" çağrısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:11
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        Çameli'nde çevre farkındalığı etkinliği
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlar, çevre bilincini arttırmak ve doğayı korumak amacıyla Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve muhtarlar tarafından hayata geçirilen etkinlikte yol kenarına atılan çöpleri topladı.

        Temizlik çalışması özellikle Karabayır ile Tuzlabeli arasındaki yol üzerinde yoğunlaştı. Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Yusuf Kolyiğit ve Karabayır Mahallesi Muhtarı Akif Altın'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte toplanan 80 torba çöp, uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

        Temizlik çalışmasının ardından muhtarlar ve gönüllüler, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Yol kenarına çöp atmayalım" mesajını verdi.

        Bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile bölgedeki çevre bilincinin artırılması hedeflenirken, benzer etkinliklerin gelecekte de düzenlenmesi planlanıyor.

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        #yerel haberler
        #Denizli
        #çameli ilçesi
        #çevre temizlik
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