Bu yıl yeni sezonuyla ekranlara gelen sevilen dizi Camdaki Kız'ın final bölümü gündem oldu. Son dönemin gözde dizileri arasında yer alan Camdaki Kız'ın final bölümü nedeniyle yeni sezonunun olup olmayacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...