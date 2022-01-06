Camdaki Kız dizisi takipçileri heyecan dolu 26. bölümün ardından Camdaki Kız bu hafta var mı yok mu sorusunu gündeme taşıdı. Gğlseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyordu ancak 6 Ocak Perşembe günü Kanal D yayın akışı listesinde Camdaki Kız dizisine rastlanmadı. Milyonlarca dizi sever Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman, bu akşam neden yok sorusunu araştırıyor. İşte Camdaki Kız yeni bölümü hakkında merak edilenler ve 6 Ocak Kanal D yayın akışı