Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

6 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışına göre Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Televizyon dizisi Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan'ın Sedat'ın onu aldattığı videoyu izlemesi Camdaki Kız'ın günlerce sosyal medyanın gündeminde olmasına neden olmuştu. Dizinin takipçileri Camdaki Kız yeni bölümünü heyecanla beklerken 6 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı listesinde Camdaki Kız'ı göremedi. Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

06.01.2022 - 10:50 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Camdaki Kız dizisi takipçileri heyecan dolu 26. bölümün ardından Camdaki Kız bu hafta var mı yok mu sorusunu gündeme taşıdı. Gğlseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyordu ancak 6 Ocak Perşembe günü Kanal D yayın akışı listesinde Camdaki Kız dizisine rastlanmadı. Milyonlarca dizi sever Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman, bu akşam neden yok sorusunu araştırıyor. İşte Camdaki Kız yeni bölümü hakkında merak edilenler ve 6 Ocak Kanal D yayın akışı 

  • CAMDAKİ KIZ BU HAFTA NEDEN YOK?

    Fenomen dizi Camdaki Kız 6 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı listesinde yer almıyor. Yani bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Yılbaşı haftası pek çok kanalda Yılbaşı özel programlar ve film gösterimleri olması nedeniyle haftalık dizilerin yeni bölümlerin genelde yılbaşı haftası ekrana gelmiyor.

  • CAMDAKİ KIZ'IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Her hafta Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. 

  • 6 OCAK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Doktor Strange

    22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

    00:30 Doktor Strange

    02:15 Gelinim Mutfakta

    04:45 Küçük Ağa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.