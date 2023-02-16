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Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? 16 Şubat Kanal D yayın akışı! Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? 16 Şubat Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü bir kez daha merak konusu olmuş durumda. Başrolünü güzel oyuncu Burcu Biricik'in üstlendiği dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu ve ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtları...

Giriş: 16.02.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelen sevilen dizi Camdaki Kız'ın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta da yayınlanmayan dizi ile ilgili son durumu derledik!

  • CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisi, bu akşam Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor. Perşembe günleri ekrana gelen dizi ve ülkemizi derinden yaralayan depremler nedeniyle yayınlanmayacak.

    Camdaki Kız'ın 23 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

  • CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sedat'la yaşadığı tartışma sonrasında konaktan gitmeye kalkan Nalan, Muzo'nun isteğini kırmaz ve son bir kez konuşmayı kabul eder. Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşınca kıyamet kopar. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir. Muzo artık Nalan'ı ikna edemeyecektir. 

    Sedat'la tartışıp evliliğini bitirmeye karar veren Nalan, konaktan ayrılmaya karar verir. Hayri'ye tekrar kapıları açan Nalan'ın tüm hayalleri için gerekli adımları atması artık kaçınılmazdır. Nalan, yeni planlarını ilk kez Hayri'yle paylaşır. 

  • 16 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

    14:00 AŞK VE UMUT

    15:00 HİCRAN

    16:00 ARKA SOKAKLAR

    19:00 KANAL D ANA HABER

    20:00 ANNEM

    21:45 ANNEM(YERLİ SİNEMA)

    23:45 GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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