CAMDAKİ KIZ 46. BÖLÜM ÖZETİ

Feride ve Selen, Cana’nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan’ın bunu öğrenmesini engelleyemez. Cana’nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri’nin yanında alır. Nalan’ın Hayri’yi kendisinden kıskandığını anlayan Billur, Nalan ile yüzleşir. Pera ve Muzo’nun evlilik kararı, Rafet ve Pervin’in arasındaki gerginliğin daha da artmasına yol açar.