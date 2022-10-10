Çamaşır suyu fabrikasında panik! 10 işçi zehirlendi

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 03.00 sıralarında bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada meydana gelen teknik arıza sonucu bazı işçiler, kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı.

Kimyasal maddeden etkilendiği belirlenen 10 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tesiste geçici olarak üretime ara verildi.