Bazı ağaçların reçinesine verilen bir isim olan terebentin, içeriğine ve özelliğine göre çeşitli hastalıkların ve rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir şifa kaynağıdır. Çam terebentin veya çam yağı olarak adlandırılan ve çamın reçinesinden elde edilen yağ, güçlü bir antibiyotik özelliğine sahip olmakla birlikte ağrı kesici ve idrar söktürücü özellikleri de söz konusudur. Aynı zamanda enerji verici özelliğe de sahiptir.

Çam Terebentin Yağının Faydaları Nelerdir?

Saç dökülmelerine karşı koruma sağlar. Saç köklerini besler, onarır.

Saçların hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.

Saç bakımı yapar, saçlara canlılık verir.

Saçtaki kepekleri yok eder.

Saça doğal bakım yaparak, canlı görünmesini sağlar.

Saç köklerini güçlendirerek, saçların hızlı uzamasını ve dökülmesini önler.

Sık yağlanmayı önler.

Saçların koparak dökülmesinin önüne geçer.

Bilinen en önemli faydalarından biri saç dökülmelerine karşı koruma sağlamasıdır. Saç köklerini besler, onarır. Bu sayede saç dökülmesine iyi gelir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Bağırsaklara fayda sağlar.

Banyo suyuna ilave edildiğinde vücudu rahatlatır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını rahatlatır.

Akciğer hastalıkları ile birlikte gelen göğüs ağrılarını azaltmak için kaynar suya damlatılarak buharı solunabilir.

Hemoroide iyi gelir.

Konsantrasyon eksikliği olan kişiler için de oldukça yararlı bir yağdır.

Göz sağlığına fayda sağlar.

Balgam sökücü özelliği vardır. Solunum yollarına iyi gelir.

Emzirme döneminde süt arttırıcı özelliği vardı

Çam terebentin yağı, eklem ağrısı ve romatizmal ağrılar üzerinde hızlı bir ağrı kesici etki yaratıyor.

Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında burnu ve boğazı çok rahatlattığı biliniyor.

Stres ve yorgunluğu giderici bir etki oluşturduğundan banyo suyuna katılması da tavsiye ediliyor.

Antibakteriyel ve antiseptik özellikler gösterdiğinden cilt üzerinde oluşabilecek bakteri kaynaklı hastalıkların önüne geçiyor.

Kan dolaşımını hızlandırdığından vücuda dinçlik katıyor, aynı zamanda varis gibi cilt rahatsızlıklarının oluşumunu olabildiğince engelliyor.

Egzama ve sivilce gibi cilt sorunlarına çözüm olduğu, yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak kırışıklıkların oluşumunun önüne geçtiği de biliniyor.

Saç sağlığına katkı sağlıyor, düzenli kullanıldığında sağlıkla parlayan saçların olmasına yardımcı oluyor.

Şampuana eklenerek uygulandığında şampuanın saça verebileceği zararları en aza indiriyor

Çam Terebentin Yağı Nasıl Kullanılır?

Şampuanlar içeriğinde birçok kimyasal madde barındırır. Kimyasal maddeler zamanla saça etki ederek zarar verebilir. Şampuanların saçlara olan zararlı etkisini azaltmak için çam terebentin yağı kullanılabilir. Bu yağ sayesinde saçların onarımı sağlanır, bakım yapılır ve saçlar parlaklık kazanır. Şampuanın zararlı etkileri yok edilir. Çam terebentin yağı gözle temas ettiğinde gözlerde kızarıklık ve yanma görülebilir. Bu nedenle şampuanla karıştırıldığında saçınızı yıkarken gözle temas etmemesi için dikkatli olunmalıdır. Çam terebentin yağının şampuanla kullanımı için, saç şampuanı içine 20 damla çam terebentin yağı konur, şampuan iyice çalkalanır. Daha sonra şampuanla saçlar yıkanır. Bu şekilde çam terebentin yağını saç için kullanırken seyreltmiş olursunuz. Aynı zamanda her yıkamada bu yağı şampuana ilave etmek zorunda kalmazsınız.