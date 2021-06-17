'Cam Tavanlar'da aşk öne geçti!

Show TV ekranlarının renkli ve farklı hikayesiyle beğeni kazanan, Ojo Pictures imzalı dizisi ‘Cam Tavanlar’ın dün akşam yayınlanan bölümüne Leyla ve Cem'in kıyasıya yarışı damga vurdu. Asude'den ayrılmak zorunda kalan Leyla, daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalktı ve sıfırdan başlamak için harekete geçti.
Asude'de çalıştığı bir müşterisi olan Güler Hanım'a, kendi yerini açtığını söyleyerek ilk adımı istemeden atmış olan Leyla, çok kısa bir süre içinde kendi restoranını açmak için kolları sıvadı. Tedarikçiler ile görüşmek için Leyla'nın ani bir kararla çıktığı şehir dışı seyahati, Cem için de yeni bir tehlike demekti.
Cem, Leyla'nın peşinden yollara düşünce heyecan dolu rekabet başladı. Tedarikçileri kendi restoranıyla çalışmak için ikna etmeye çalışan ikili kıyasıya mücadele verdi. Şehir dışındaki renkli yolculukta Leyla'nın arabasının bozulmasıyla ikili geceyi birlikte geçirmek zorunda kalırken aralarındaki aşk kıvılcımları da yeniden hissedildi.
Leyla ve Cem'in kıyasıya yarışı;
Bölümde yeşilin kalbinde geçen sahneler izleyicilerde bir resim tablosuna bakıyormuş hissi yaratırken, Leyla ile Cem’in tedarikçilerden biriyle konuşurken bu kişinin kızlarını Leyla’yla çalışması için gönderebileceğini söylemesi üzerine Leyla’nın tepkisi ekran başındakilerden de tam not aldı. Leyla’nın onların önce okuması gerektiğine değinmesi, dizide verilen pek çok anlamlı mesaj gibi gündelik hayatın önemli meselelerinden birine dokunmuş oldu.
Leyla, yeni restoranı 'Lujuria' için tedarikçiler ile görüştükten sonra ekibini kurmaya başladı. Restoranın şefi olarak Aylin ile anlaşan Leyla'yı, Asude'de birlikte çalıştığı Şinasi de yalnız bırakmadı. Renkli karakterleriyle dikkat çeken Aylin ve Şinasi, Lujuria'da Leyla ile birlikte büyük başarılara imza atacaklarının sinyallerini verdi.
Lujuria'nın yeni şefi, Aylin;
Şinasi, Lujuria'da;
Bölümün finalinde Leyla’nın ilk büyük yemeğindeki başarısını görerek mutlu olan Cem, soluğu Lujuria’da aldı. Restoranın mutfağında Leyla’yı bulan Cem ona Asude’de bulunan ama Leyla’ya ait olan tabloyu verirken duygularına daha fazla karşı koyamadı ve genç kadını öptü. İkili arasında yaşanan bu yakın anın, rekabetlerini nasıl etkileyeceği şimdiden heyecan yarattı.
Cem, Leyla'yı öpüyor;
Cam Tavanlar'ın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Cem ve İskender'in, Leyla'nın restoranını ziyaret ettiği tanıtımda İskender'in, Leyla'ya karşı olan hisleri dizideki heyecanı artırıyor. Aralarındaki tüm çekişmeye rağmen Leyla'dan uzak kalamayan Cem, onun yanında İskender'i görünce hayal kırıklığına uğrarken, Leyla'nın Asude'ye girişini yasaklayarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Dizinin bu tanıtımı yayınlandığı andan itibaren kısa sürede Youtube üzerinden Trend Videolar listesinde üst sıralarda yer aldı.
Cam Tavanlar'ın 3. Bölüm Tanıtımı;
'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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