Elazığ’da bir iş yeri önünde bulunan tezgahtaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kişinin, çalmadan önce taktığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihine bakması pes dedirtti.

Hırsızlık olayı, Çarşı Mahallesi’nde yöresel ürünler satan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yemek molasında olan market çalışanları, döndüklerinde tezgahta bulunan zeytinyağının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünde bir kişinin hırsızlık yaptığını görünce durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"GÖZLÜĞÜNÜ TAKIP SON KULLANMA TARİHİNİ KONTROL ETTİ"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iş yerinin önüne gelen şüpheli önce bir tur atıyor. Daha sonra çalışanların içeride olmadığını fırsat bilen şüpheli, gözüne kestirdiği 400 TL değerindeki zeytinyağını alıyor. Cebinden çıkardığı gözlüğü ile zeytinyağının son kullanma tarihini kontrol eden şüpheli, uzaklaşırken sigarasını da yaktığı yer alıyor. Öte yandan, hırsızlık olaylarının birkaç kez yaşandığı marketin sahibi ise çareyi ürünleri bant ve iplerle birbirine bağlamakta buldu.

Olayı anlatan market çalışanlarından Berdan Polat, “ Defalarca hırsızlık olayı yaşadık. Son çözümü bunları birbirine bağlamakla buluyoruz. Çalışan personeller genelde kapıda oluyor ama o an yemek molasındaydılar. Biz de fark etmedik ve hırsızlık olayını kameradan fark ettik. Kameradan baktığımızda adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Ondan sonra da parasını vermiş gibi sigarasını yakıp gidiyor. Bir de beğenmiyor” dedi.