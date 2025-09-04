2026 yılı, resmi tatillerin ve bayramların hafta sonlarıyla çakışması sayesinde çalışanlar için adeta tatil yılı olacak. Takvimini doğru planlayanlar, yalnızca 14 gün yıllık izin ayırarak yıl boyunca toplam 43 gün tatil yapma şansına sahip olacak. Bu durum çalışanlara daha fazla dinlenme olanağı sağlayacak. Peki, 14 gün izinle 43 gün tatil nasıl yapılır?