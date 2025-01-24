"Çalındı" dediği traktörünü gömmüş

"Çalındı" dediği traktörünü gömdüğü ortaya çıktı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde "çalındı" ihbarında bulunduğu traktörünü çukura gömdüğü ortaya çıkan kişi gözaltına alındı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde A.M. adlı kişi, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.
İhbar üzerine jandarma dedektiflerince inceleme başlatıldı. Ekipler, A.M.'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelendi. Ekiplerin çalışmasında A.M.'nin aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit edildi.
Jandarma ekipleri daha sonra traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.
Traktör ekiplerce çukurdan çıkarılırken, A.M. "suç uydurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.