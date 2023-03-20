Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

California'da şaşırtan görüntü: Gökyüzünde gizemli ateş topları görüldü

ABD'nin California eyaletinde cuma gecesi gökyüzünde ortaya çıkan gizemli ateş topları görenleri şaşırttı

Giriş: 20.03.2023 - 08:04 | Güncelleme: ABONE OL
California'da şaşırtan görüntü: Gökyüzünde gizemli ateş topları görüldü
Gökyüzünde gizemli ateş topları
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'nin California eyaletinde cuma akşamı gökyüzünde beliren "gizemli ateş topları" görenleri şaşırttı. Aziz Patrik Günü'nde meydana gelen olayı sosyal medya kullanıcıları paylaştı.

Associated Press aktardığına göre, Aziz Patrik Günü kutlamaları için Sacramento'da olan Jaime Hernandez, ışıkları fark edince hızla video çekmeye başladı.

Hernandez, "Yaklaşık 40 saniyede bitti. Aslında şoktaydık, ama böyle bir şeye tanıklık ettiğimiz içinde şaşırdık. Hiçbirimiz böyle bir şey görmemiştik" dedi.

Hernandez, sosyal medyada paylaştığı video ile bunun gizemini çözebilecek birinin olup olmadığını sordu. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde gökbilimci olan Jonathan McDowell ise bunu yapabileceğini söyledi.

Associated Press'e konuşan McDowell, ışık çizgilerinin yüzde 99.9 oranında yanan uzay enkazına ait olduğunu dile getirdi.

McDowell, enkazın yanan ışıklarının gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi yarattığını söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Atmosferik nehir' fırtınası sürüyor!
'Atmosferik nehir' fırtınası sürüyor!
California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü
California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü
California'da kış ölüm getirdi! 14 kişi öldü
California'da kış ölüm getirdi! 14 kişi öldü
California'da atmosferik nehir fırtınası
California'da atmosferik nehir fırtınası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.