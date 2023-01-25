California'da iki fidanlıkta silahlı saldırı: 7 ölü

AA'nın haberine göre; San Mateo Şerif Ofisi, ilçedeki bir noktada düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını, birkaç kilometre mesafedeki diğer saldırıda ise 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Corpus, olayla ilgili detay paylaşmazken olay yerlerindeki çocukların, silahlı saldırılara şahit olma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.