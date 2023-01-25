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California'da iki fidanlıktaki silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

ABD'de California eyaletine bağlı San Mateo'da bulunan iki farklı fidanlıkta düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı

Giriş: 25.01.2023 - 03:19 | Güncelleme: ABONE OL
California'da iki fidanlıkta silahlı saldırı: 7 ölü
California'da iki fidanlıkta silahlı saldırı: 7 ölü
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AA

ABD'nin California eyaletinin San Mateo ilçesinde iki farklı fidanlıkta düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; San Mateo Şerif Ofisi, ilçedeki bir noktada düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını, birkaç kilometre mesafedeki diğer saldırıda ise 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şerifliğin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırılarla ilgisi bulunduğundan şüphelenilen Zhao Chunli adında 67 yaşındaki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıların şüphelisinin, bir otoparkta aracında silahla yakalandığı kaydedildi.

"KURBANLARIN İŞ ARKADAŞI OLABİLİR"

Şerif Christina Corpus, basına yaptığı açıklamada, fidanlıklardaki kurbanların Zhao'nun iş arkadaşları olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Corpus, olayla ilgili detay paylaşmazken olay yerlerindeki çocukların, silahlı saldırılara şahit olma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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