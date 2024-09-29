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        Haberler Gündem Güncel Çakarlı düğün konvoyu yolu kapattı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada!

        Trafikteki akılalmaz görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beykoz'da çakarlı araçlardan oluşan düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydaki bazı araçların drift yapması da "pes artık" dedirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:49
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        Çakarlı düğün konvoyu yolu kapattı!
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        Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla yolu kapatarak drift yaptı.

        İHA'nın haberine göre olay, İstanbul’un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı.

        HEM DRİFT HEM ÇAKAR

        Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelenler çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı.

        MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER

        Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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