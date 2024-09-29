Çakarlı düğün konvoyu yolu kapattı!

Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla yolu kapatarak drift yaptı.

İHA'nın haberine göre olay, İstanbul’un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelenler çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER

Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.