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Çakallarla Dans 3 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 3 oyuncuları ve karakterleri

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin devamı niteliğindeki 2014 yapımı komedi ve polisiye türündeki Türk filmidir. Peki Çakallarla Dans 3 filmi konusu nedir? İşte Çakallarla Dans 3 oyuncuları ve karakterleri

19.08.2020 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Çakallarla Dans 3

5 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından yazıldı. Filmin başrollerinde ise ilk iki filmde olduğu gibi Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu rol aldı. İşte Çakallarla Dans 3 filminin oyuncuları ve konusu...

ÇAKALLARLA DANS 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet hapishaneden deney kobaylığı karşılığında "denetimli serbestlik" koşulu ile çıktıktan sonra normal yaşama ayak uydurabilmek için "grup terapisine" gitmektedirler. Del Piero Hikmet, bir gün vapurda denk geldiği Mihriban ismindeki kadından çok etkilenir. Ancak Mihriban konuşamamaktadır. Buna rağmen her ikisi de birbirleriyle bir şekilde iletişimi sağlamaktadırlar. Del Piero Hikmet ile Mihriban birbirlerine aşık olurlar.

Hikmet Mihriban ile evlenmeyi kafasına koyar. Kızın annesi Cemile, Hikmet'e ölmeden önce kızını tekrar konuşturmasını ve onun ağzından kendisine tekrar anne dediğini duymak istediğini söyler. Ancak bu ameliyat için oldukça yüklü bir para gerekmektedir. Hapishaneden denetimli serbestlik karşılığı çıkan ekip kirli işlere bulaşmamakta kararlı olsa da, Mihriban'ın tedavisi için bazı çakallıklar yapmak zorundadırlar. Ancak bu sefer yapacakları çakallıklar bir kişinin iyiliği içindir.

ÇAKALLARLA DANS 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)
  • Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet)
  • Timur Acar (Köfte Necmi)
  • İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)
  • Derya Şensoy (Mihriban)
  • Derya Baykal (Mihriban'ın annesi)
  • Gürkan Uygun (Komiser)
  • Didem Balçın (Fatma)
  • Hakan Bilgin (Berber Hüseyin)
  • Ceyhun Yılmaz (Adem)
  • Bülent Serttaş (Deli Recep)
  • Bülent Çolak (Şerefsiz Metin)
  • Ünal Silver (Zagor İbrahim)
  • Günay Karacaoğlu (Öğretmen)
  • Hakan Hepcan (Taksi Şoförü)

ÇAKALLARLA DANS 3 FİLMİ NE KADAR İZLENDİ?

5 Aralık 2014 tarihinde 290 kopya ile 407 salonda gösterime giren film, ilk 3 günde 380.063 kişi tarafından izlendi.[4] Film, ilk 3 günde ₺4.103.363 hasılat elde etti. Film ilk hafta sonunda ise 629.004 kişi tarafından izlendi. Yine ilk hafta sonunda ₺6.478.564 hasılat elde etti.

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