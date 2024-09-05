Cahide Eke, yarı final biletini aldı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, yarı finale yükseldi.
Milli sporcu Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde adını yarı finale yazdırdı.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Ukrayna'dan Yuliaa Ivanytska'yla karşılaştı.
Rakibini 1-0 yenen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Cahide Eke, yarı finalde bugün Kazakistan'dan Akmaral Nauatbek'le karşı karşıya gelecek.