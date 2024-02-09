Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Çağlayan'daki saldırıda 96 şüpheli adliyede - Son dakika haberleri

        Çağlayan'daki saldırıda 96 şüpheli adliyede

        Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:12 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağlayan'daki 96 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polis otobüsleriyle çıkartılan 96 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

        REKLAM

        ÇAĞLAYAN'DAKİ SALDIRI

        İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

        Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Habertürk Anasayfa