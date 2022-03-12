ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.