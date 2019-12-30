Çağlar Jackson

Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler 2'de Michael Jackson yâd edilecek. Çağlar Çorumlu, ünlü 'Thriller' şarkısının klibindeki Jackson'a benzedi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı yeni filmi 'Karakomik Filmler 2', gösterime 17 Ocak'ta girecek. 'Emanet' ve 'Deli' adlarında iki farklı filmin tek seansta gösterileceği 'Karakomik Filmler 2', NuLook ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımı olarak çekildi.

'Karakomik Filmler 2'nin 'Emanet'inde 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson yâd edilecek. Çağlar Çorumlu, ünlü 'Thriller' şarkısının klibindeki Jackson'a benzedi.

Babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle İstanbul'a giden 'Birol'un yaşadığı macerayı konu alan 'Emanet'te Cem Yılmaz ile Çağlar Çorumlu'ya başrollerde Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalkaçan eşlik etti.

Michael Jackson (1958 - 2009)