Çağlar Ertuğrul, 'Kalpazan'ı anlattı

SHOW TV’de ekranlara gelecek olan; Saner Ayar’ın yapımcısı, O3 Medya’nın yapım şirketi olduğu sezonun iddialı yeni dizisi 'Kalpazan'ın Kartal’ı Çağlar Ertuğrul, canlandırdığı karaktere ve yapıma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Projeyi kısaca anlatan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, izleyicilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını da belirtti; “Projenin sürprizi bol. Ben de en az izleyiciler kadar heyecanlı ve meraklıyım. Kartal, yazım dilinde komedisi yüksek bir karakter. Canlandırması eğlenceli.”

Canlandırdıkları karakterle arasındaki benzerlikleri ve kurduğu bağı ise şöyle anlattı; “Sorun çözmeyi ve alttan almayı seven birisi Kartal. Buralarda benzerliğimiz olabilir. Senaryonun ve karakterlerin yazım dili aslında temiz ve açık. Beni tanıyıp bu işi okuyanlar; "Kartal zaten sensin" dediler.”

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Başarılı oyuncu, 'Kalpazan' dizisi için gün sayanlara özellikle şu mesajı verdi; “Sürprizlere açık bir hikâye. Durağan olmayan, bir anda şoke edici olaylar yaşatabilen bir kurgu dünyası sizleri bekliyor.”

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen, başrollerinde; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal’ın yer aldığı, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimleri buluşturan 'Kalpazan', Pazartesi 20.00’de SHOW TV’de başlayacak.