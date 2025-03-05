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        Haberler Magazin Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı

        Ünlü model Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:08
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        Kahvaltısını paylaştı
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        Çağla Şıkel, sık sık günlük yaşantısına dair fotoğrafları, sosyal medya paylaşıyor.

        İki çocuk annesi Şıkel, fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

        46 yaşındaki Çağla Şıkel, son olarak 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekti ve sosyal medya sayfasında yayımladı.

        Lale Belkıs, Çağla Şıkel'in kahvaltısı hakkında; "Manken olduğum zamanlarda tiyatroya da başlamıştım. Bir prova sırasında bayılmışım, doktor reçeteye "peynir, ekmek" yazmış. Kilo almayayım diye ben de az yemek yerdim..." yorumunu yaptı.

        Sırrı altın sütü
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