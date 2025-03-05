Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı
Ünlü model Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı
Çağla Şıkel, sık sık günlük yaşantısına dair fotoğrafları, sosyal medya paylaşıyor.
İki çocuk annesi Şıkel, fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
46 yaşındaki Çağla Şıkel, son olarak 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekti ve sosyal medya sayfasında yayımladı.
Lale Belkıs, Çağla Şıkel'in kahvaltısı hakkında; "Manken olduğum zamanlarda tiyatroya da başlamıştım. Bir prova sırasında bayılmışım, doktor reçeteye "peynir, ekmek" yazmış. Kilo almayayım diye ben de az yemek yerdim..." yorumunu yaptı.