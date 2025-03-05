Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı

Çağla Şıkel, sık sık günlük yaşantısına dair fotoğrafları, sosyal medya paylaşıyor.

46 yaşındaki Çağla Şıkel, son olarak 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekti ve sosyal medya sayfasında yayımladı.

Lale Belkıs, Çağla Şıkel'in kahvaltısı hakkında; "Manken olduğum zamanlarda tiyatroya da başlamıştım. Bir prova sırasında bayılmışım, doktor reçeteye "peynir, ekmek" yazmış. Kilo almayayım diye ben de az yemek yerdim..." yorumunu yaptı.