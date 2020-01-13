Gürhan'dan sonra Çağla Şıkel de suskunluğunu bozdu.



İddiaları reddeden model, "İki gündür çok önemli bir eğitimdeydim. Bu esnada bana sormadan haber yapan ya da nazikçe sorup haber yapmayan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.