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Çağla Şıkel 'aşk' dedikodularının ardından ortaya çıktı - Magazin haberleri

Çağla Şıkel 'aşk' dedikodularının ardından ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise ile yollarını ayıran oyuncu Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşadığı iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel'in Çeşme tatili sürüyor. Şıkel, önceki gün ailesiyle birlikte plajda görüntülendi

25.07.2021 - 09:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan ve hakkında çıkan haberlerin ardından, "Hayatımda biri olursa size söylerim." açıklamasını yapan Çağla Şıkel, bir süredir Çeşme'de tatilde.

  • Sıcak havanın tadını çıkaran Şıkel, önceki gün annesi Asuman Şıkel, oğulları Uzay ile Kuzey ve teyzesiyle birlikte bir plajda görüntülendi.

  • Kendisini serin sulara bırakan Çağla Şıkel, denizde oğluyla oyunlar oynadı.

  • Mavi çiçek desenli bir mayo giydiği görülen ünlü sunucu, 42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çekti.

  • Tatilde de egzersizlerini aksatmayan ve kendisini sağlıklı yaşama adayan Şıkel, bir ara kumsaldaki masaya yaslanarak, suda vakit geçiren oğlunu izledi.

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