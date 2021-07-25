"TEK BAŞIMA OLMAYI BEN İSTEDİM"

Öte yandan geçtiğimiz yıl özel hayatıyla ilgili konuşan Şıkel, "Yanınızda birini göremeyecek miyiz?" sorusuna, "Ben de isterim ama şu an tek başıma olmayı ben istedim. İleride yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim." yanıtını vermişti.

"ÇOK BÜYÜK AŞK YAŞAMAM LAZIM"

Ünlü manken, ayrıca, "Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım." şeklinde konuşmuştu.