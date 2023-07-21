Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural balayında
Salı günü nikâh masasına oturan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Bodrum Cennet Koyu'ndaydı. Kural'ın eşinin ellerinden öpüp, gözlerine bakarak bir şeyler anlattığı o anlar objektiflere yansıdı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 4 yıldır birliktelik yaşayan ve 3 gün önce Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, balaylarını evlendikleri Bodrum'da geçiriyor.
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Cennet Koyu'nda görüntülenen ikili, düğün sonrası konakladıkları otelin plajına inen davetlilere eşlik etti.
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Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren çiftten Ahmet Kural, sıcak havaya rağmen kasketini ve tişörtünü üzerinden çıkarmadı.
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Çağla Gizem Şahin de eşi ve dostlarıyla yakından ilgilendi.
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Ahmet Kural'ın eşinin ellerinden öpüp, gözlerine bakarak bir şeyler anlattığı o anlar ise objektiflere böyle yansıdı.
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