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        Haberler Magazin Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural balayında - Magazin haberleri

        Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural balayında

        Salı günü nikâh masasına oturan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin Bodrum Cennet Koyu'ndaydı. Kural'ın eşinin ellerinden öpüp, gözlerine bakarak bir şeyler anlattığı o anlar objektiflere yansıdı

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 09:51
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 4 yıldır birliktelik yaşayan ve 3 gün önce Bodrum'da evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, balaylarını evlendikleri Bodrum'da geçiriyor.

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          Cennet Koyu'nda görüntülenen ikili, düğün sonrası konakladıkları otelin plajına inen davetlilere eşlik etti.

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          Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren çiftten Ahmet Kural, sıcak havaya rağmen kasketini ve tişörtünü üzerinden çıkarmadı.

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          Çağla Gizem Şahin de eşi ve dostlarıyla yakından ilgilendi.

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          Ahmet Kural'ın eşinin ellerinden öpüp, gözlerine bakarak bir şeyler anlattığı o anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

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