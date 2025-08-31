Habertürk
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Çağdaş Atan: Oyunun tamamında rakibe hiç pozisyon vermedik - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Oyunun tamamında rakibe hiç pozisyon vermedik

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada oyunun bütün bölümünde rakibe pozisyon vermediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 21:56 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:56
        "Rakibe hiç pozisyon vermedik"
        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBE HİÇ POZİSYON VERMEDİK"

        3 gün önce deplasmanda yoğun bir maç oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Bugün açıkçası kafamızda daha farklı, daha ofansif bir oyuncu grubuyla maça başlamak vardı. Isınmada Selke’yi kaybettik. Isınma periyodunda oyuncuların gardının düştüğünü gördük. İlk yarıdaki oyuna da yansıdı. Oyunun tamamında rakibe hiç pozisyon vermedik. İkinci yarı formasyon değişikliğine gittik. Bağlantılardan sonra arkada alan bırakacaklarını düşündük. İkinci yarının başında yaptığımız düzeltmelerle çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Kalecinin harika çıkardığı 2 pozisyon vardı. Maalesef gol atamadık. İyi bir takımım var ama eksik ve sakatlara baktığımızda iyi görüntü vermedik. Sakatlık anlamında şansız bir periyottan geçiyoruz. Bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen oyuncularımın verdiği performanstan dolayı onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
