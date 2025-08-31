Çağdaş Atan: Oyunun tamamında rakibe hiç pozisyon vermedik

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RAKİBE HİÇ POZİSYON VERMEDİK"

3 gün önce deplasmanda yoğun bir maç oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Bugün açıkçası kafamızda daha farklı, daha ofansif bir oyuncu grubuyla maça başlamak vardı. Isınmada Selke’yi kaybettik. Isınma periyodunda oyuncuların gardının düştüğünü gördük. İlk yarıdaki oyuna da yansıdı. Oyunun tamamında rakibe hiç pozisyon vermedik. İkinci yarı formasyon değişikliğine gittik. Bağlantılardan sonra arkada alan bırakacaklarını düşündük. İkinci yarının başında yaptığımız düzeltmelerle çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Kalecinin harika çıkardığı 2 pozisyon vardı. Maalesef gol atamadık. İyi bir takımım var ama eksik ve sakatlara baktığımızda iyi görüntü vermedik. Sakatlık anlamında şansız bir periyottan geçiyoruz. Bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen oyuncularımın verdiği performanstan dolayı onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.