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        Haberler Magazin Çağatay Odabaş’ın Yeni Sergisi 'Işık. Gölge. Sahneler' ile Her Eser Bir Film Sahnesi

        Çağatay Odabaş’ın Yeni Sergisi 'Işık. Gölge. Sahneler' ile Her Eser Bir Film Sahnesi

        Sanatın farklı dönemlerine odaklı sergilemeler ile ideal bir sanat ortamı oluşumunu destekleyen Ruzy Gallery, yeni sergisi "Işık. Gölge. Sahneler" ile sanatçı Çağatay Odabaş'ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Odabaş, 'Işık. Gölge. Sahneler' sergisinde mumu, zamanın simgesi olarak yeniden yorumladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:33
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        7 yıl sonra ilk sergi
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        Çağatay Odabaş’ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği kişisel sergisi olan 'Işık. Gölge. Sahneler' Ruzy Gallery'de açıldı. Odabaş, sergide; mumu, zamanın simgesi olarak yeniden yorumladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, antika nesneleri bir araya getirerek, Odabaş'ın "sahneler" oluşturmak için kullandığı film karelerini yeniden canlandırıyor.

        Sanatın farklı dönemlerine odaklı sergilemelerle ideal bir sanat ortamı oluşumunu destekleyen Ruzy Gallery, yeni sergisi; 'Işık. Gölge. Sahneler' ile sanatçı Çağatay Odabaş’ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Odabaş, 'Işık. Gölge. Sahneler' sergisinde mumu, zamanın simgesi olarak yeniden yorumladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

        Çağatay Odabaş - Esra Çevik

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        'Sonsuz Merak' mottosuyla yola çıkarak, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Ruzy Gallery, sanatçı Çağatay Odabaş’ın ‘Işık. Gölge. Sahneler’ başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Odabaş’ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ‘Işık. Gölge. Sahneler’, sanatçının sinema ile resim arasında paralellik kurarak, ilhamını Caravaggio, Rembrandt ve Georges de La Tour’un ışık ve gölge oyunlarından alıyor. Sergi, antika nesneleri bir araya getirerek, Odabaş'ın "sahneler" oluşturmak için kullandığı film karelerini yeniden canlandırıyor. Odabaş, her eseri bir film sahnesi olan sergisinde mumu bir metafor olarak kullanarak yaşam ve zaman kavramını ele alıyor.

        'Işık. Gölge. Sahneler', sanatçının zamanın akışını ikonik sinematik sahneler aracılığıyla keşfettiği kişisel bir proje. Odabaş, eserlerinde mumu, zamanın simgesi olarak yeniden yorumluyor; şekli değişmeyen ama yanışı her defasında benzersiz olan bu simge, insan yaşamının tekrarsızlığını yansıtıyor. Eserlerinin hikayelerinde mum ışığını bir kahraman olarak kullanan Odabaş, karakterleri sahneden çıkararak, onları görmemizi sağlayan ışık unsurunu ön plana çıkarıyor. Sergi, sanatseverlere sinemanın kült filmlerini yeniden hatırlatıyor ve mum ışığının aydınlatmasıyla izleyicilere bir filmin ana kahramanı olma fırsatı sunuyor.

        Çağatay Odabaş’ın çalışmalarından biri Scarlett Johansson'ın filminden...

        Çağatay Odabaş’ın kendine özgü tekniğiyle gerçekleştirdiği eserler ekran dokusuna referanslar göndererek, eserlerindeki sinematografik unsurları güçlendiriyor ve gerçekçi görüntüler yaratan bir üslup yansıtıyor. “Işık. Gölge. Sahneler”, sanatçının yedi renk paletini kullanarak tuvallere piksel tarzında uyguladığı yaklaşık 60’ı aşkın yeni eserini kapsıyor. Serginin dikkat çekici bir yanı ise koleksiyonunun yenileniyor olması. Odabaş’ın sergide yer alan sanat eserlerine ek olarak farklı eserleri de sergi süresince koleksiyona dahil olacak. Sanatseverler böylece bambaşka bir sergi deneyimi yaşayacak.

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        Usta yapımcı, tenor ve besteci, nam-ı diğer 'Rahmaninov' Rahman Altın, 'Işık. Gölge. Sahneler' için multidisipliner bir çalışmaya imza atarak bestesiyle sergiye eşlik ediyor. Altın, serginin görsel ve anlamsal konseptini birleştirerek her sahnenin derinliğini vurgulayan bir film müziği oluşturdu. Rahman Altın, bu özel müzikle adeta eserlerin duygularını harekete geçiriyor ve serginin atmosferini eşsiz bir evrene dönüştürüyor. Çağatay Odabaş’ın eserleriyle kurduğu bağı tarif eden bu müzik serginin kendine has bir sountracki olarak dikkat çekiyor.

        ‘Işık. Gölge. Sahneler’ sergisi için Ruzy Gallery kurucusu Esra Çevik’in özel olarak oluşturduğu iç tasarımla dekoratif duvarlardan antika nesnelere kadar, Odabaş’ın 'sahneler' yaratmak için kullandığı film kareleri adeta yeniden hayat buluyor. Sanatçının eserlerine paralel olarak zenginleştirilen atmosfer, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

        Çağatay Odabaş’ın birbirinden özgün eserlerinin yer aldığı 'Işık. Gölge. Sahneler' sergisi, Ruzy Gallery’de 25 Aralık'a kadar açık kalacak.

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        #Çağatay Odabaş
        #Işık. Gölge. Sahneler

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