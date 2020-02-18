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Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler, heyecan dolu anlara sahne oldu. Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Yamaç yokluğunda yaşananları ve kayıpları gördü. Çukur’a hamlesini en beklenmedik zamanda gerçekleştiren Çağatay’ın intikamı ağır oldu.

Çağatay, yeni oyunuyla Çukurluları çaresiz bırakırken, Yamaç gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle heyecan giderek artarken, bu durum karşısında Yamaç’ın hamlesinin ne olacağı merak konusu oldu.

ÇUKUR 88. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.90 izlenme oranı (rating),17.89 izlenme payı (share),AB’de 6.71 izlenme oranı (rating),15.23 izlenme payı (share),Total’de ise 8.51 izlenme oranı (rating),18.31 izlenme payı (share) elde etti. #BabamaSözVerdim etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 55 dakika dünyada ise 4 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

ÖDÜLÜN GETİRDİĞİ BÜYÜK TEHLİKE!

Yamaç’ın hayatına koyulan 5 milyonluk ödül büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Selim ve Cumali, Yamaç’ı alsa da kardeşlerinin peşindeki kiralık katillerden kurtulamadı. Koçovalı kardeşler, dört bir yana yayılan Çağatay’ın adamlarıyla girdikleri mücadeleden sağ kurtulmayı başardı.

Cumali’den sıkı bir ağabey dayağı yiyen Yamaç, Selim’den ise af diledi. Vartolu’nun karşıladığı Koçovalı kardeşler Emmi’nin durumunu öğrendi. Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken Yamaç ve Vartolu Emmi’nin yanına koştu. Emmi’nin bu duruma gelme nedenini anlamaya çalışan Yamaç, Meke’den mahallenin durumunu öğrendi.

Kiralık katiller Koçovalı kardeşlerin peşinde;

Çağatay’ın yeni oyunu;

YAMAÇ, NEHİR’İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Yamaç’a ulaşmak için her yolu deneyen Nehir, sonunda karşısına çıkan Yamaç’a büyük gerçeği söyledi. Nehir’in hamile olduğunu öğrenen Yamaç büyük bir şok yaşadı. Bebeği önce istemeyen fakat babasına verdiği sözü hatırlayan Yamaç, Nehir’in bebeği aldırmasına engel oldu.

"Hamileyim"

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!