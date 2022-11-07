Hapis talebi

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Sizi Cihangir'de barındırmam, sizi öldüreceğim" şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Uslu ve Ayaz'ın, Akman'a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Çağatay Akman'ın ise "Sizi Cihangir'de barındırmam", "Sizi öldüreceğim" şeklinde ikisini de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bunun sonucunda da müşteki şüpheliler Furkan Ayaz ve Öykü Uslu'nun Çağatay Akman'ı darp ettikleri, Akman'ın da Ayaz ile Uslu'yu darp ettiği belirtildi. İddianamede ayrıca Adli Tıp Raporuna göre tarafların birbirlerini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde birbirlerini yaraladıkları da aktarıldı.

Öte yandan iddianamede, müşteki şüphelilere isnat edilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Müşteki şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.