14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; Yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nurhal Irmak, koah hastalığı sebebiyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Irmak, önceki gün İzmir'in Seferihisar ilçesinde yakınları ve sevdikleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hastalığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi gördüğü öğrenilen Irmak, hastaneden taburcu oldu ve oğlu Çağan Irmak'ın birkaç gün önce kendisini ziyaretinden sonra, sabaha karşı evinde vefat etti. Nurhal Irmak'ın Seferihisar Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oğlu Çağan Irmak, kızı Nihan Kılıç, ailesi, yakınları ve sevdikleri katıldı.
Irmak'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma ve çiçek bırakıldı. Nuhal Irmak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seferihisar Mezarlığı'na defnedildi.
"O SAVUNMASIZ ÇOCUĞA GERİ DÖNÜYORSUNUZ"
Yönetmen sosyal medya hesabından annesiyle ilgili son sözlerini şu şekilde ifade etti:
Dün sevgili annem Nurhal Irmak'ın vefatında bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran, varlıklarını hissettiren tüm dostlarımıza, akrabalarımıza ve Seferihisarlı hemşerilerimize sonsuz teşekkürler. Yaşınız kaç olursa olsun annenizi kaybettiğinizde, o savunmasız çocuk halinize tekrar döndüğünüzde, yanınızda bir insan sıcaklığı istediğiniz işte tam o anlarda, sizler hep bizimleydiniz. Sevgili anneciğim, bize bıraktığın bu insan mirasına sonsuz teşekkürler. Huzur içinde uyu.
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