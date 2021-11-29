Haftaya 4. sırada başlayan Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cadiz'e konuk oldu.

Son şampiyon Atletico Madrid, Lemar'ın 56, Griezmann'ın 70, Correa'nın 76 ve Cunha'nın 86. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Atletico Madrid, puanını 29'a yükseltti. Cadiz ise 12 puanda kaldı.