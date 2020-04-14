Buzluk böreği nasıl yapılır? Anında gelen misafirler veya evde mideniz kazındığında yiyecek bir şey bulamadığınızda buzluktan yardımınıza koşacak lezzet. Bir kez hazırlayıp birkaç porsiyon olarak tüketebilirsiniz.

Buzluk Böreği Malzemeler:

10 adet yufka

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı soda

İç Malzemeleri için:

1 su bardağı peynir

1 demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı çörek otu

Buzluk Böreği Yapılışı:

Bir kâse içerisinde zeytinyağı ve sodayı karıştıralım.

Yufkalardan bir tanesini tezgâh üzerine açıp sodalı karışımdan biraz döküp yufkanın üzerine yayın.

Yufkanın üzerine bir kat daha yufka atın.

8 tane üçgen olacak şekilde iki kat haline getirdiğiniz yufkaları kesin. Bütün yufkalar bitene kadar işlemi tekrar edin.

Peyniri çatalla ezip ince kıydığınız maydanozlarla karıştırın.

Börekleri sarmaya başlayın, sardığınız börekleri soğuk su dolu olan bir kaba batırıp çıkartın.

Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsine böreklerinizi dizin.

Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağını karıştırıp dökün. Üzerine çörek otu döküp fırın tepsisine streç film çekin.

Buzluğa atıp en az 4 saat bekletin.

Dondurduğunuz börekleri porsiyonlara ayırarak hava almayacak şekilde muhafaza edin.

Yemek istediğinde ise fırını önceden 180 dereceye getirip ısıtın. Üzerleri kızarana kadar, 20 dakika boyunca pişirin. Afiyet Olsun.