Buzdolabı bomba gibi patladı, daire küle döndü
İstanbul Silivri'deki 5 katlı bir binada, mutfaktaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Art arda patlamaların meydana geldiği yangında can kaybı yaşanmazken, dairede büyük hasar oluştu.
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Silivri'de, dün saat 21.15 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.
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Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
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Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.
Bu sırada evde bulunan 75 yaşındaki kadın da bina sakinleri tarafından evden çıkartıldı.
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Yanan evde zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevredekiler büyük panik yaşadı.
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İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise bina sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.
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Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.
Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.
Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.
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