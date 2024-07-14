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        Haberler Gündem Güncel Buzdolabı bomba gibi patladı, daire küle döndü | Son dakika haberleri

        Buzdolabı bomba gibi patladı, daire küle döndü

        İstanbul Silivri'deki 5 katlı bir binada, mutfaktaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Art arda patlamaların meydana geldiği yangında can kaybı yaşanmazken, dairede büyük hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:01
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          Silivri'de, dün saat 21.15 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.

        • 2

          Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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          Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.

          Bu sırada evde bulunan 75 yaşındaki kadın da bina sakinleri tarafından evden çıkartıldı.

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          Yanan evde zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

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          İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise bina sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.

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          Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

          Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.

          Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

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