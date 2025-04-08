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        Haberler Bilgi Yaşam Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödeme tarihleri 2025

        Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödeme tarihleri 2025

        Buzağı desteği 2. dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunanlar ise ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Ödemeler besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki Buzağı desteği ne zaman yatacak? İşte, 2025 Buzağı desteği ödeme tarihleri ve başvurularına ilişkin detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:56
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          Buzağı desteği yatacağı tarih araştırılıyor. Buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

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          2024 YILI 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

          2024 yılı 2. dönem​ Büyükbaş (Buzağı/Malak) ve Küçükbaş (Kuzu/Oğlak)​ Hayvancılık Destekleme başvuruları 7 Nisan'da başladı, son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günü olacak.

          BİRİNCİ DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

          2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre nisan-mayıs aylarında yapılması bekleniyor.

          BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

          Buzağı/Malak Başvuruları İçin:

          Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.

          Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır.

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          Kuzu/Oğlak Başvuruları İçin:

          Başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde ise bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

          Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştiricilerimiz, 2. dönem de başvuru yapmış sayılmaktadır.​

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