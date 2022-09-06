Çocuk veya yetişkin fark etmeksizin dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Buz Devri serisi ekranlara geri dönüyor. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma bu akşam (6 Eylül Salı), Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin merak edilenleri…

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Buz Devri’nin sevimli firavun faresi Scrat, meşe palamudunu kovalarken dünya dışına çıkar ve birtakım zincirleme durumların yaşanmasına neden olur. Bu sırada dünyaya yaklaşan bir göktaşından kaçmak için bir araya gelen Manny, Sid, Diego ve arkadaşları ilginç bir maceraya atılır.

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR? Bir animasyon olan Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, birçok seslendirme sanatçısı tarafından seslendiriliyor. İşte, orijinal ve Türkçe seslendirme sanatçıları; Ray Romano ... Manny (Ali Poyrazoğlu)

John Leguizamo ... Sid (Yekta Kopan)

Denis Leary ... Diego (Haluk Bilginer)

Simon Pegg ... Buck (Altan Erkekli)

Simon Pegg ... Buck (Ete Kurttekin)

Queen Latifah ... Ellie (Zeynep Özden Ayyıldız)

Keke Palmer ... Peaches (Ecem Uzun)

Melissa Rauch ... Francine (Didem Barış Atlıhan)

Seann William Scott ... Crash (Umut Tabak)

Josh Peck ... Eddie (Ahmet Taşar)

Jesse Tyler Ferguson ... Shangri Llama (Barış Özgenç)

Adam Devine ... Julian (Tibet Töre)

Nick Offerman ... Gavin (Fatih Özacun)

Stephanie Beatriz ... Gertie (Mehpare Divrik)

Max Greenfield ... Roger (Savaş Pat)

Jennifer Lopez ... Shira (Sabanur Aksoy)

Wanda Sykes ... Nine (Ayşe Tunaboylu)

Jessie J ... Brooke (Hazal Erdal)

Jessie J ... Brooke (İlay Bal)

Michael Strahan ... Teddy (Özgür Özdural)