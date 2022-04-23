2016 yılında vizyona giren Buz Devri 5 Büyük Çarpışma filmi, bugün STAR TV ekranlarında izleyiciyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Buz Devri 5 Büyük Çarpışma filmi, 9 hafta vizyonda kalırken 1.308.876 seyirci tarafından izlendi ve 14.678.260,88 TL hasılat elde etti. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında ise Buz Devri 5 Büyük Çarpışma filminin konusu ne, Buz Devri 5 filmi oyuncuları kimler gibi sorular var.
BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU
Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur. Ancak Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır. Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar.
BUZ DEVRİ 5 OYUNCU KADROSU
Ray Romano Manny
John Leguizamo Sid
Denis Leary Diego
Queen Latifah Ellie
Keke Palmer Peaches
Jennifer Lopez Shira
Sean William Scott Crash
Josh Peck Eddie
Wanda Sykes Granny
Simon Pegg Buck
Jesse Tyler Ferguson Shangri Llama
Adam DeVine Julian
Nick Offerman
Max Greenfield Roger
Stephanie Beatriz
Melissa Rauch Francine
Carlos Ponce[
Michael Strahan Teddy
Jessie J Brooke
Neil deGrasse Tyson Neil deBuck Weasel
Chris Wedge Scrat
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