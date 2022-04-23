2016 yılında vizyona giren Buz Devri 5 Büyük Çarpışma filmi, bugün STAR TV ekranlarında izleyiciyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Buz Devri 5 Büyük Çarpışma filmi, 9 hafta vizyonda kalırken 1.308.876 seyirci tarafından izlendi ve 14.678.260,88 TL hasılat elde etti. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında ise Buz Devri 5 Büyük Çarpışma filminin konusu ne, Buz Devri 5 filmi oyuncuları kimler gibi sorular var.

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU

Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur. Ancak Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır. Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar.

BUZ DEVRİ 5 OYUNCU KADROSU

Ray Romano Manny

John Leguizamo Sid

Denis Leary Diego

Queen Latifah Ellie

Keke Palmer Peaches

Jennifer Lopez Shira

Sean William Scott Crash

Josh Peck Eddie

Wanda Sykes Granny

Simon Pegg Buck

Jesse Tyler Ferguson Shangri Llama

Adam DeVine Julian

Nick Offerman

Max Greenfield Roger

Stephanie Beatriz

Melissa Rauch Francine

Carlos Ponce[

Michael Strahan Teddy

Jessie J Brooke

Neil deGrasse Tyson Neil deBuck Weasel

Chris Wedge Scrat