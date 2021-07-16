Büyükşen çifti cinayetinde 1 gözaltı daha!

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu.
DHA'nın haberine göre Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
JASAT ÖZEL EKİP KURDU
Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
'KAZARA CİNAYET' İDDİASI
Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin komşusundan alacağı olan kişilerin, adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak, bu iddia kapsamında 7 kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.
BÜŞRA'YA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI
Saldırıdan kurtulduğunu önü süren Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi. Büyükşen, olayın gerçekleşme halini, saldırganın eve girişini ve kendisinin yatak odasının camından nasıl atlayıp, kaçtığını anlattı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ve WhatsApp görüşme dökümleri ile adreslerde ele geçirilen tüfekler incelendi.
1 KİŞİYE DAHA GÖZALTI
Yapılan çok yönlü sorgulamanın ardından bugün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı, 25'e yükseldi. Büşra Büyükşen ve beraberindeki 2 kadın şüpheli ise 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.
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