DHA

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞKUR'da bazı memurların firmalarla işbirliği yaparak devletten haksız kazanç elde edildiğine dair ihbarlarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda Büyükçekmece İŞKUR personelleri A.U. ve M.G.'nin bazı firmalarla anlaşarak "İş Başı Eğitim Programları" kapsamında hayali personeller yaratarak gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları, bu şekilde de devletten ödenen paraların firma sahipleri ile memurların ya da eşlerinin hesaplarına yatırıldığı belirlendi.

İncelemelerini derinleştiren polis, şüpheli firma yetkilileri tarafından memur ve eşinin hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira usulsüz para aktarıldığını, firmaların memurlarla işbirliği yaparak devleti toplam 7 milyon lira zarara uğrattıklarını saptadı.

Çalışmaların ardından ekipler, tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1'i tutuklu 43 kişiden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.