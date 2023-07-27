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        Haberler Gündem Büyükçekmece'de yaya yolunda otomobiliyle seyreden sürücüye para cezası

        Büyükçekmece'de yaya yolunda otomobiliyle seyreden sürücüye para cezası

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde trafik kurallarına adeta meydan okuyup, yaya kaldırımında seyreden aracın sürücüsü yakalandı. Kaldırımda ilerleyerek onlarca yayanın can güvenliğini hiçe sayan sürücüye "Trafik işaret levhaları veya yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak"tan 436 lira, "Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak"tan 436 lira, "Araçların dışına izinsiz reklam-logo-yazı bulunması"dan 436 lira olmak üzere toplamda bin 308 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 21:40
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        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
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        Büyükçekmece'de kaldırımda seyreden otomobil sürücüsüne bin 308 lira para cezası kesildi.

        Büyükçekmece'de kaldırımda seyreden otomobil sürücüsüne ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Sürücü K.S.A. araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Trafik işaret levhaları veya yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak"tan 436 lira,

        "Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak"tan 436 lira, "Araçların dışına izinsiz reklam-logo-yazı bulunması"dan 436 lira olmak üzere toplamda bin 308 lira idari para cezası uygulandı.

        Otomobil sürücüsü kaldırımda arabanın arka camında 'inan hiç fark etmez' notu ile araç sürerek yayaların yüreğini ağza getirirken, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlamış ve büyük tepki çekmişti.

        #Büyükçekmece
        #haberler
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