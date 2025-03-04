Büyükçekmece'de 160 konutun yıkımına başlandı

İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında deprem gerçeğini unutturmamak adına ilçenin Atatürk, Ekinoba ve Muratçeşme mahallelerinde 4 ayrı noktada toplam 160 bağımsız bölümün yıkımına eş zamanlı olarak başlandı.

Ekinoba Mahallesi'nde 1988 yılında inşa edilen 5 blok ve 102 bağımsız bölümden oluşan sitenin yıkımına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, Prof. Dr. İlhan Osman Şahin ve belediye teknik ekipleri de katıldı.

REKLAM advertisement1

Edirne Belediyesi'nden de teknik bir ekibin de hazır bulunduğu yıkımlar konusunda açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede depreme dayanıksız yapıların yıkılarak, yerlerine yenilerinin yapılmasına hızla devam edileceğini ifade etti. Başkan Akgün, açıklamasında şunları söyledi:

REKLAM

"1-7 Mart Deprem Haftası olarak değerlendiriliyor ve deprem konuşuluyor. Biz de bugün 4 Mart’tayız ve biz de deprem konuşuyoruz. Arkamızda Büyükçekmece'de yapılmış yüksek katlı binalardan birkaç blok yıkılıyor. Bunlar 1980'li yıllarda Batıköy Projesi çerçevesinde yapılmış toplu konutların bir kısmı. Bir kısım bu 10 katlı, 12 katlı yapılar ömürlerini tamamlamışlar.

Şimdi ilk defa Büyükçekmece'de 4 katın üzerinde, 5 katın üzerinde yapı yıkıyoruz. Bu alan yoğun bir yapılaşmaya sahip ama iyi bir yapılaşmaya sahip. Fakat bu binalar depremde ayakta kalamazdı. Yapılan tetkiklerden sonra yıkımına başladı. Büyükçekmece'de biz durmadan, yorulmadan olası büyük depreme dayanamayacak nitelikteki yapıları, bunlar daha önceden tespit edilmiştir. Yıkıma devam ediyoruz ve yenilemeye devam ediyoruz.

Ada bazında yapmış olmamız çok önemlidir. Türkiye'ye bir örnektir. Büyükçekmece'de bugüne kadar 55 binin üzerinde yapı, konut, bağımsız bölüm yenilendi. Bunların yüzde 90'ı ada bazında olmuştur. Ada bazında olmasının en büyük faydalarından bir tanesi bir defa şehrin otopark sorununu çözüyorsunuz. Peyzaj sorununu çözüyorsunuz.

Ayrıca Büyükçekmece'de bu binalar yıkıldıktan sonra bunların yerine yapılacak olan binalar belediyenin belirlemiş olduğu cephe şartlarına, çatı şartlarına, peyzaj şartlarına göre yapılıyor. Büyükçekmece'de cephe şartı getirilmiştir. Mimari şart getirilmiştir. Batı Akdeniz mimarisi olacak. Beyaz ve beyazın tonlarında olacak. REKLAM İstanbul'da ve özellikle Marmara’nın çevresinde bütün belediyeler koşar adım deprem ile ilgili hazırlıklarını yapmaya devam etmelidirler. Büyükçekmece bu konuda yaklaşık 15 yıldan beri kendi kulvarında kendi ekibiyle beraber kentsel dönüşümde örnek bir çalışma yapıyor. Bugün birçok hocamız da yanımızda. Edirne Belediyesi yanımızda. Mevcut yapılmakta olan bu faaliyetleri yerinde izlemek üzere geldiler. Özellikle bilim insanlarımızdan çok büyük katkı aldık bugüne kadar ve bilim insanlarımızın bize tavsiyelerini harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü deprem, eğer hep birlikte ayağa kalkarsak hafif atlatılabilecek çok önemli bir afettir. Yapmamız gereken işleri teknik kurallara oturtmadan, disiplini sağlamadan eğer bu işe girişirsek bunun altından kalkamazdık veyahut da istenilen teknik sonucu elde edemezdik. Sağlam yapı, sağlam temele oturtulduğu zaman ortaya çıkar. Bugüne kadar yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarında örnek alınan bir ilçe olmamızdan, örnek çalışmalar yapmamızdan ötürü de hem gururluyuz hem de bu deprem sıkıntısından kurtulmak için gece gündüz çalışmaya da devam ediyoruz." Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde izleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak da şöyle konuştu: "Beklediğimiz Büyük Marmara Depremi var. Burada 99'dan itibaren milat saydığımız Kocaeli Depremi'nden beri kentsel dönüşüm ve İstanbul'un rehabilitasyonu üzerine söylemiştik. Ne kadar can kaybını önlersek o kadar iyi diye düşünüyoruz. Dolayısıyla yapılan işlemler ne kadar çok binayı depreme dayanıklı hale getirirse o kadar iyi. Hatta başkanımızı da tebrik ediyorum. Çünkü yerinde dönüşüm yapıyor. Aslında istediğimiz, arzu ettiğimiz durum da buydu. Ada bazında ve yerinde dönüşüm. İnsanları başka bir noktadan bir noktaya taşımak yerine kendi kültürlerini, kendi mahalle, kendi komşuluk ilişkilerini bozmadan binaların dönüşümünü arzu ediyorduk.

Böyle çalışmaların diğer ilçe belediyelere de örnek olmasını istiyoruz. Hakikaten çok önemli. İstanbul'da ne kadar çok binayı dönüştürebilirsek, ne kadar sağlamlaştırıp insanların can kaybını önlersek bir Maraş, bir Kocaeli veya bir Bingöl gibi olmasın istiyoruz. İnsanlarımızın sonrasında afet olmasın, arama kurtarmalara bile ihtiyacımız kalsın istemiyoruz. Dolayısıyla başkanımızı tebrik ediyorum bu konuda. Burada emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İçinde yaşayan insanlar adına ve o insanların depremde can güvenliklerini korudukları adına hepsini tebrik ediyorum" dedi.