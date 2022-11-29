100 milyon TL'lik soygun! 20 şüpheli serbest!

DHA'da yer alan habere göre incelemede, 2 yıl içinde piyasa değeri 100 milyon TL olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalındığı tespit edildi.

Suç örgütü lideri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilirken, 3'ünün ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.