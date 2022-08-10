Prenses Diana'nın hayatını anlatan 'Kalplerin Kraliçesi' adlı müzikal, Zorlu PSM'de sahnelenecek. Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen canlandıracak
'Kalplerin Kraliçesi' adlı müzikal, 13 - 14 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Washington National Opera sanatçılarının hayat verdiği ve ilk gösterimi ABD'de yapılan müzikalde Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen canlandırıyor.
Türkiye turnesinin ardından Avrupa'da da sahnelenmesi planlanan müzikalin oyuncuları Lori Şen, Spencer Adamson, yapımcı ve bestecisi Dr. Angela Knight ile Türkiye turnesini gerçekleştirilen yapımcı Gürkan Us, basın mensuplarıyla buluştu.
Fotoğraflar: AA
Lori Şen, müzikalin İngiliz prensesinin Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe II. Elizabeth ile yüzleşmesine kadar tüm hayatına odaklandığını ifade etti. Şen, 2019'da oyunun hazırlıklarına başladıklarını, ancak salgın nedeniyle çalışmaları ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Geçen sene eylül ayında ABD'de prömiyerini gerçekleştirdik. Şimdi de buradayız. Dünyada bu kadar tanınan birini canlandırmak çok heyecanlı tabii ki. Prenses Diana'yı çalışmak çok keyifliydi. Neden bu kadar sevildiğini onu tanıdıkça anladım. Onu çalışmak ona olan saygımı daha da artırdı. Böyle bir karakteri canlandırmak büyük bir gurur" dedi.
Yapımcı Gürkan Us ise müzikalin İstanbul performanslarının ardından Türkiye genelinde izleyiciyle buluşacağını aktararak, Türkiye'den sonra İngiltere, Almanya ve İtalya turnesiyle devam edeceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından, müzikalin Prenses Diana ve Prens Charles'in evliliklerini haber verdikleri sahnesi canlandırılarak, basın mensuplarının beğenisine sunuldu.
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