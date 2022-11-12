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Büşra Pekin, Seda Sayan'ın filtresinden nasibini aldı - Magazin haberleri

Büşra Pekin, Seda Sayan'ın filtresinden nasibini aldı

Oyuncu Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Seda Sayan ile karşılaştı. Filtreli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Sayan, bu kez de Pekin'i kadrajına aldı

Giriş: 12.11.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dönemde Çağlar Ökten ile evliliği, geçirdiği estetik ameliyatlar ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulan Seda Sayan ile oyuncu Büşra Pekin ile buluştu.

  • "BANA DA NASİP OLDU"

    Sayan pek çok arkadaşına yaptığı gibi Büşra Pekin'i de filtreledi. Pekin fotorğafı da, "Seda ablamın filtresi nasip oldu şükür. Seni seviyorum." notunu düştü.

  • “OYUNCULUKTA ELBETTE SINIRLARIM VARDIR”

    Öte yandan Pekin, bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri’ne katıldı. Büşra Pekin de ödül verenler arasındaydı. Ünlü oyuncu, “Birazdan reklam ajanslarının ödüllerini vereceğim. Reklam tarafını çok seviyorum. Dizi ve filmlerin aksine reklamlarda daha çok oynamışımdır.” dedi.

    Sarışın haline alışıp alışmaması sorusuna ise “Ben değişmeyi çok sevdiğim için değişime bayılıyorum. Sadece saçlar çok yıprandı. Onun sağlığı için bir işlem yapmayacağım sonraki projeme kadar.” ifadelerini kullandı.

  • Muhabirlerin “Yeni role girerken zorlanıyor musunuz? Rol gereği kilo alıp verme gibi durumlar oluyor çünkü.” sorusuna Pekin, “Ben çok değer veriyorum buna. Rol bunu gerektiriyorsa yaparım. Rol gerektirmiyorsa zaten yapmıyorum. Hatta çoğunlukla fikri ben veriyorum. Böyle yapalım gibisinden, ben de kendimden fedakarlık veriyorum. Sonuçta böyle daha iyi oluyor.” yanıtını verdi.

    Gazetecilerin “Rol gereği saçlarınızı kazıtır mısınız?” sorusuna ise “Kazıtırım. Ama projeye güvenmem lazım. Sahne içinde kazıtmayı tercih ederim. Kafa şeklimde de sıkıntı yok. Projeye güvenmem lazım.  Rol ne kadar zorlayıcı olursa o kadar çok seviyorum. Elbette sınırlarımız vardır. Genel olarak rollere kendimi adıyorum.” dedi.

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