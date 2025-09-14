Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu! - Diğer Haberleri

Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu! - Diğer Haberleri

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde millli sporcu Büşra Işıldar 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

REKLAM advertisement1

AYNI YIL İKİ MADALYA

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.