Başarılı şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz gün aile dostları Yusuf Tekin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İkili, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bir restorana geçti.

Buse Varol'un yakın dostları da ikiliye eşlik edince, uzun süren sohbet ortamı da kaçınılmaz oldu.