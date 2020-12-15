Buse Tosun finale yükseldi

72 kg'da mücadele eden Buse Tosun ilk turda Hintli rakibi Preet Kaur Gursharan'ı 12-11, çeyrek finalde Rus rakibi Evgenia Zakharchenko'yu 9-7, yarı finalde de Ukraynalı Alla Belinska'yı çok çekişmeli geçen bir müsabaka sonunda 6-2 yenerek finale yükseldi.
ZEYNEP YETGİL BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK
53 kg'da yarışan Zeynep Yetgil ise ilk turda Fransız Hilary Honorine'yi 2-0 yendi. Çeyrek finalde dünya üçüncüsü Yunanlı Maria Prevolaraki'ye 4-0 yenildi. Yunan güreşçi yarı finalde Belarus Zasina Sıdakova'yı yenip finale kaldığı için milli güreşçi Zeynep Yetgil bronz madalya için Belarus Zasina Sıdakova ile karşılaşacak.
CANSU AKSOY VE EVİN DEMİRHAN REPESAJ'A KALDI
62 kg'da Cansu Aksoy da, ilk turda Fransız Ameline Douarre'yi 8-1 öndeyken tuşla yendi. Çeyrek finalde dünya şampiyonu Kırgız Aisulu Tynybekova'ya yenildi. Kırgız güreşçi yarı finalde Rus Ovcharova'yı yenerek finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda Romen Kriszta Tunde Ince ile karşılaşacak.
50 kg Evin Demirhan, ilk turda dünya üçüncüsü Rus Ekaterina Poleshchuk'a 6-0 yenildi. Rus güreşçisi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Moldovalı Maria Leorda ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Bulgar Miglena Seliskha ile karşılaşacak.
55 kg Bedia Gün ilk turda Avrupa üçüncüsü Katarzyna Krawczyk'a 5-1 yenildi. Polonyalı güreşçi yarıfinalde Alman Annika Wendle'ye yenildiği için güreşçimizin madalya şansı kalmadı.
2'NCİ GÜNDE 5 SIKLETTE MÜCADELE DEVAM EDECEK
Kadınlarda şampiyonanın ikinci gününde 5 sıklette daha müsabakalar yapılacak. 57 kg'da Mehlika Öztürk, Bulgar Evelina Nikolava ile, 59 kg Elif Yanık Sırp rakibi Anna ile, 65 kg'da Aslı Demir Alman Deborah ile, 68 kg'da Nesrin Baş Ukraynalı Dünya Şampiyonu Alina Makhina Stadnik ile, 76 kg'da Yasemin Adar Dünya Şampiyonası finalinde yendiği Avrupa Şampiyonu Belarus Vasilitsa Marzeliuk ile ilk turda karşılaşacak.
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